Вице-президент США пообещал снять санкции с Турции и не вводить новые

США не будут вводить новые санкции против Турции, если Анкара выполнит договоренности по временному прекращению огня в Сирии, а также отменит недавно введенные ограничения, когда огонь прекратится на постоянной основе. Об этом заявил американский вице-президент Майк Пенс по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает CBS News.

U.S. will not impose more sanctions on Turkey, and will withdraw recent sanctions once a ceasefire is permanent, Pence says https://t.co/a2aCb2VaBn pic.twitter.com/24wkV3pUAm — CBS News (@CBSNews) 17 октября 2019 г.

«При реализации договоренностей о прекращении огня США не будут вводить новые санкции против Турции, а в случае прекращения огня на постоянной основе президентсогласился снять все экономические санкции, которые были введены в понедельник», — заявил Пенс.

Военная операция Турции в Сирии под названием «Источник мира» стартовала 9 октября. Сообщалось, что турецкая армия намерена бороться с террористами ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) и членами Рабочей партии Курдистана (РПК), которая в Турции считается террористической. В Сирии действует крыло РПК — PYD/YPG (партия «Демократический союз»/ «Отряды народной самообороны»). США и Европейский союз раскритиковали проведение военной операции в Сирии. В частности, американский президент Дональд Трамп объявил, что США не поддерживают ее и «дали ей понять, что вторжение было плохой идеей».





15 октября президент США Дональд Трамп подписал указ о введении ограничительных мер в отношении Турции на фоне проведения Анкарой военной операции на севере Сирии. Под санкции попали глава Минобороны Турции Хулуси Акар и глава турецкого Минэнерго Фатих Донмез, а также зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу. Согласно указу Трампа, Минфин США и Госдепартамент могут вводить ограничительные меры в отношении частных лиц, организаций или сотрудников правительства Турции, причастных к действиям, «которые угрожают гражданскому населению или ведут к дальнейшему ухудшению мира, безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии».

Ранее Представители Республиканской партии в Палате представителей США внесли законопроект о новых санкциях против Турции в ответ на операцию Анкары в Сирии.