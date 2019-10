Вице-президент США пообещал снять санкции с Турции и не вводить новые

США не будут вводить новые санкции против Турции, если Анкара выполнит договоренности по временному прекращению огня в Сирии, а также отменит недавно введенные ограничения, когда огонь прекратится на постоянной основе. Об этом заявил американский вице-президент Майк Пенс по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает CBS News.

U.S. will not impose more sanctions on Turkey, and will withdraw recent sanctions once a ceasefire is permanent, Pence says https://t.co/a2aCb2VaBn pic.twitter.com/24wkV3pUAm

— CBS News (@CBSNews) 17 октября 2019 г.