Перекрёсток у метро «Улица Дыбенко» стоит намертво. Весь день там не работают светофоры

Общественный транспорт, автомобили и пешеходы образовали броуновское движение возле станции метро Петербурга «Улица Дыбенко» 17 октября. Отключены все светофоры, быть может на трое суток.

О транспортном коллапсе на перекрёстке улицы Дыбенко и проспекта Большевиков «Фонтанке» сообщили читатели. По их словам, движение стало хаотичным и практически встало. Виной тому неисправные светофоры. Очевидцы ссылаются на слова водителей автобусов, которые жалуются на пробку – якобы она там с утра. Местные жители соглашаются и добавляют, что светофоры выключились около полудня.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», перекрёсток стоит во все четыре стороны. В пресс-службе дирекции по организации дорожного движения «Фонтанке» сообщили, что утром там перегорел контроллер. Подобные работы могут занять до трёх суток, однако бригады работают безостановочно. Дирекция уведомляла ГИБДД о неисправности.



