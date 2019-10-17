Турция остановит операцию в Сирии на пять дней

США и Турция договорись, что Анкара остановит операцию в Сирии против курдов на 120 часов. Об этом заявил американский вице-президент Майк Пенс по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Соединенные Штаты и Турция договорились о прекращении огня в Сирии. Турецкая сторона приостановит операцию ‘’Источник мира’’, чтобы позволить вывести силы YPG («Отряды народной самообороны» курдов в Сирии. — ред.) из зоны безопасности в течение 120 часов», — заявил Пенс.

При этом он отметил, что операция Турции будет полностью прекращена по окончании вывода курдских сил.

Как отмечала BBC, турецкие власти проводят операцию в Сирии в расчете на создание вдоль своих границ 32-километровой «зоны безопасности», свободной от курдского ополчения.





Перед выступлением Пенса президент США Дональд Трамп анонсировал в своем Twitter «великолепные новости» из Турции от американского вице-президента.

Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 октября 2019 г.

«Спасибо Вам, Реджеп Тайип Эрдоган. Миллионы жизней будут спасены!», — отметил Трамп.

Военная операция Турции в Сирии под названием «Источник мира» стартовала 9 октября.