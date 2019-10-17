В Петербурге парализованной участнице Олимпийских игр-2014 присудили 3 млн рублей

Российская фристайлистка Мария Чаадаева взыскала 3 млн рублей с клиники, в которой проходила реабилитацию после тяжелейшей травмы на Олимпиаде в Сочи.

Как сообщили «Фонтанке» представители Чаадаевой, 17 октября Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Невского суда, который удовлетворил требования спортсменки к клинике и лечащему врачу Евгению Блюму на символическую сумму сорок тысяч рублей, и изменил это решение.

«В пользу Марии взысканы 2 млн рублей компенсации морального вреда и 1 млн рублей штрафа по закону о защите прав потребителей», – уточнили представители.

Чаадаева, выступавшая в Сочи под фамилией Комиссаровой, требовала с клиники Блюма 51 млн рублей убытков и пятимиллионную компенсацию морального вреда. Санкт-Петербургский горсуд посчитал, что убытки спортсменки – затраченные на лечение деньги – возвращению не подлежат.

На Олимпиаде Чаадаева получила травму позвоночника и потеряла возможность ходить.



