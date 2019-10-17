Как с двумя детьми выйти замуж за миллиардера. Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу в Париже

Миллиардер Ставрос Ниархос III и Даша Жукова связали себя узами брака в Париже в прошлые выходные, эксклюзивно сообщает 17 октября Us Weekly. Наследнику богатой греческой династии 34 года, на его счету романы с Пэрис Хилтон и Линдси Лохан, а бывшей супруге Романа Абрамовича — 38 лет, от него у неё двое детей.

Как пишет издание, вероятно, что пара скрывала свои отношения от публики несколько лет — впервые они были замечены вместе в конце 2017 года. В мае влюбленные решились впервые выйти на публику, а спустя месяц объявили о помолвке. Свадьба во Франции прошла в кругу только близких друзей: актрисы и певицы Майи Хоук, писателя и телеведущего Дерека Бласберга, ювелира и дизайнера Дженнифер Майер и других. Впрочем, на июньской помолвке в ресторане Red Rooster в Нью-Йорке гостями были, например, Дэвид Бекхэм, Лив Тайлер и дизайнер Тори Берч.

Для Жуковой это второй брачный союз в жизни. С 2008 по 2017 года она была замужем за бизнесменом Романом Абрамовичем. У бывшей пары двое детей: сын Аарон и дочь Лия.

В 2017 году Роман Абрамович и Дарья Жукова присутствовали на открытии здания «Бутылка» на острове. Реставрацией зданий Новой Голландии занимается компания, которая входит в группу Millhouse LLC Абрамовича, а за концепцию развития отвечает фонд «Айрис», принадлежащий Дарье Жуковой/.

«После 10 лет совместной жизни мы оба приняли трудное решение расстаться, но мы остаемся близкими друзьями, родителями и партнерами в проектах, которые мы разработали вместе, – сообщили 52-летняя Жукова и Абрамович в совместном заявлении в августе 2017 года после развода. – Мы стремимся совместно растить наших двоих детей. Мы также продолжим совместную работу в качестве соучредителей Музея современного искусства «Гараж» в Москве и культурного центра «Остров Новая Голландия» в Санкт-Петербурге».







Жукова была третьей женой миллиардера, от этого брака у него двое детей. От второго брака у него еще два сына и три дочери.



