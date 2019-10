США договорились с Турцией о прекращении операции в Сирии

Переговоры президента Турции Эрдогана с вице-президентом США Майклом Пенсом закончились мирным договором.

Как сообщает «Коммерсант» 17 окятября, они условились о приостановке операции в северной Сирии, как минимум на 120 часов.

«Отличные новости из Турции!... Миллионы жизней будут спасены»,— написал президент США Дональд Трамп в Twitter.

Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2019