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17.10.2019 20:48
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«От вас так пахнет, что меня тошнит». Сотрудники ВТБ оказались в суде после встречи с Рыбохраной на реке под Петербургом

Городскую суд Гатчины начал рассматривать уголовное дело в отношении двух сотрудников банка «ВТБ». Их обвиняют в применении насилия к представителям власти.

Как сообщает 17 октября издание 47news, директор по качеству сервисов поддержки пользователей в Департаменте информационных технологий Денис Романчук и его коллега из отдела информационных технологий Рейнгард Пфляумер в мае этого года решили порыбачить на реке под Гачиной, но привлекли внимание инспекторов Рыбохраны. Встреча началась с оскорблений, как личных, так и формы одежды государевых людей. В частности работники сферы финансов упирали на «дешевые ботинки» инспекторов.

Когда противостояние перешло на сушу, на место прибыл полицейский. Пока Пфляумер пытался дрожащими руками подписать протокол, Романчук встречал гостей с ножом и звонками «наверх». «От вас так пахнет, что меня тошнит», – жаловался непонятно кому инспектор.

В суде от обвиняемых пахло только дорогим одеколоном. Виновными себя сотрудники банка не признавали и обещали позицию защиты озвучить позже.

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