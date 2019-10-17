«Киты и дельфины умнее людей». Белуха помогла растяпе-оператору, уронившему камеру в воду

Вирусным стало видео о помощи кита человеку в норвежском городе Хаммерфест. Желая снять редкий вид кита, мужчина уронил камеру в воду. Но она не пропала.

В норвежском городе Хаммерфест кит белуха выбил камеру из рук каякера, а после вернул ее, подняв со дна. pic.twitter.com/jTV5hMzswv — Заполярье онлайн ?? (@dm_eliseev) October 17, 2019





Как сообщает издание «СеверПост» 17 октября, мужчина подплыл на каяке к киту белухе и хотел снять его со всех сторон с помощью камеры GoPro. Кит воспринял это как игру и выбил носом ткнул в руку каякера. Камера упала за борт.



«GoPro упало на дно. Однако белуха, выбившая камеру из рук местного жителя, подняла её со дна и вернула хозяину», – сообщает издание.







В комментариях под видеороликом отмечают, что кит оказался умнее человека.

Отметим, что белуха – редкий вид зубатого кита и одно из самых больших млекопитающих на Земле.