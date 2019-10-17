Саммит Евросоюза назвал дату выхода из объединения Великобритании

Саммит глав 27 стран-членов Европейского союза одобрил сделку по Brexit. Об этом, как сообщает 17 октября РБК , на пресс-конференции заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.

Европейский законодательный орган, саммит Евросоюза, утвердил дату выхода Великобритании — он должен произойти 1 ноября в том случае, если британский парламент ратифицирует все документы.

Туск также заявил, что саммит утвердил политическую декларацию, содержащую основные параметры отношений между ЕС и Британией. При этом в Евросоюзе вновь подтвердили намерении сохранить «как можно более тесное партнерство» с королевством.

Несколькими часами ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил в своем Twitter, что Евросоюз и Великобритания достигли соглашения по Brexit. Премьер-министр https://www.fontanka.ru/2019/10/17/071/ королевства Борис Джонсон назвал договоренность «замечательной новой сделкой», заявив, что теперь британский парламент должен одобрить соглашение.



