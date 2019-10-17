Дерипаску оставили без 600 млн долларов: власти Черногории похвастались победой над миллиардером в суде

Пресс-служба министерства экономики республики Черногория заявила, что страна отбилась от многомиллионных претензий российского миллиардера Олега Дерипаски. Он, ссылаясь на подписанное в 1995 году соглашение между Россией и Югославией, требовал выплаты 600 миллионов евро в качестве компенсации потерянных инвестиций в Комбинат алюминия Подгорица.



«Инвестиционный арбитражный процесс между г-ном Олег Дерипаски и Черногории окончательно прекратил свое существование 15 октября 2019 года , когда действующий арбитражный суд вынес окончательное решение сторонам», – говорится в сообщении от 17 октября – Таким решением арбитражный суд единогласно установил, что двустороннее соглашение о защите иностранных инвестиций, заключенное между Союзной Республикой Югославией и Российской Федерацией, не применимо к Черногории. Поэтому арбитражный суд объявил себя полностью некомпетентным и отказался принимать дальнейшее решение по г-ну Дерипаска».







Там же уточняется, что Арбитражный суд также постановил, что Дерипаска теперь должен возместить Черногории все расходы на арбитраж и юридическое представительство, которые Черногория понесла в ходе этих разбирательств.

Миллионы Черногории явно не стали бы лишними для миллиардера. En+, «Русал» и «Евросибэнерго» Дерипаски попали в черный список Минфина США в апреле 2018 года. В декабре стало известно, что США готовы снять санкции с компаний в течение 30 дней, поскольку россиянин выполнил требование американских властей, а именно сократил свою долю, потеряв контрольный пакет акций. В конце января США сняли санкции с компаний «Русал», EN+ и «Евросибэнерго», сам бизнесмен остался в санкционном списке.



