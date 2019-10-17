Ограбление по-бразильски. Налет прервал работу аэропорта в Сан-Паулу

Сцену из американского боевика наблюдали сотрудники международного аэропорта Виракопус в штате Сан-Паулу (Бразилия) утром (по местному времени в 10 часов) 17 октября, сообщают РИА Новости.

Налетчики с помощью грузовиков заблокировали машину компании по перевозке ценностей у одного из терминалов. Затем они подожгли грузовики, чтобы никто не мог попасть в огороженную зону. В перестрелке были ранены два сотрудника безопасности.

Целью налетчиков стал контейнер компании с деньгами, который собирались грузить в один из самолетов. Увезли ценности на машине, покрашенной под цвета полиции Бразилии.

Из-за ЧП аэропорт закрывался на полчаса.

Это не первый случай нападения на аэропорты в Бразилии. Весной 2018 года в этом же аэропорту похитили 5 миллионов долларов за 6 минут. А летом этого года преступники вынесли 750 килограммов золота в другом аэропорту Сан-Паулу.



