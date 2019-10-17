Компания Dior извинилась за неправильную карту Китая

Dior пришлось приносить свои извинения китайским пользователям. На закрытой презентации для студентов компания показала карту страны без Тайваня.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на The Wall Street Journal, видео события появилось в Сети. На нем одна из участниц спрашивает представителей компании об отсутствии на карте острова, который Китай считает частью своей территории. И, несмотря на заверения представителя Dior, что компания считает Тайвань, Гонконг и материковый Китай частями Большого Китая, видео вызвало гневную реакцию пользователей соцсетей.

В популярной в Китае соцсети Weibo ролик набрал 260 млн просмотров.

«Прежде всего Dior приносит свои глубочайшие извинения за некорректное заявление и неверную презентацию, показанную сотрудником Dior в студенческом кампусе. Dior всегда уважала и соблюдала политику "единого Китая", строго следовала принципам суверенитета и территориальной целостности Китая и разделяет чувства китайского народа»,— говорится в заявлении компании в Weibo.

Dior стала далеко не первой западной компанией, которой пришлось извиняться перед китайскими потребителями и властями за несоблюдение принципа «единого Китая». Так, в августе за указание Гонконга, Макао и Тайваня в качестве самостоятельных стран пришлось извиняться двум люксовым брендам — Coach и Versace. В начале текущего года китайские академики предложили запретить десяткам иностранных компаний работать в Китае, пока они не признают территориальную целостность страны. В числе таких компаний оказались Apple, Amazon, Nike, Siemens и Subaru. В середине 2018 года Управление гражданской авиации Китая потребовало от 36 иностранных авиакомпаний указывать на своих сайтах Тайвань, Гонконг и Макао как территорию Китая. А в начале прошлого года Китай заблокировал на неделю сайт и мобильное приложение сети отелей Marriott за проведение опроса, который показался властям страны некорректным. В нем Тайвань, Тибет, Макао и Гонконг были указаны как отдельные территории. Сама же компания вскоре извинилась и назвала текст опроса ошибкой.



