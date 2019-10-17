В Госдуме заявили, что «Медуза», «Русская служба Би-би-си», «Свобода» и некоторые другие «иностранные СМИ» вмешались в выборы

Депутаты Госдумы нашли нарушения в работе изданий «Медуза», «Русская служба Би-би-си», «Радио Свобода», «Настоящее время», «МБХ Медиа» и «Голос Америки». Как пишет «Интерфакс», об этом 17 октября заявил глава думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства Василий Пискарев.

Он уточнил, что эти СМИ якобы нарушили выборное законодательство в день тишины перед единым днем голосования и в сам день выборов 8 сентября 2019 года. По словам Пискарева, это «подтвердил представитель ведомства, которое курирует вопросы исполнения законодательства СМИ». При этом никаких конкретных фактов парламентарий в пример не привел. Только сказал, что всю информацию о нарушениях депутаты передадут в Роскомнадзор и Генпрокуратуру.

Напомним, о проверке «иностранных СМИ» в Госдуме заявили в конце сентября. Тогда же комиссия во главе с Пискаревым пообещала направить жалобы на медиахолдинг Deutsche Welle в Роскомнадзор, Генпрокуратуру, МИД и Минюст. СМИ обвинили в том, что оно якобы призывало на митинг 27 июля в твиттере. Руководство холдинга отказалось приезжать в Россию и подчеркнуло, что DW подотчетно регуляторам ФРГ.



