Час пик поставил Петербургу «девятку». Ситуацию накаляют светофоры и застрявшая на трамвайных путях девушка

В седьмом часу вечера 17 октября загруженность дорог в Петербурге достигла 9 баллов. Это на два балла выше обычного для этого времени, отмечают аналитики «Яндекс.Пробок».

Необычно плотные пробки в Петербурге 17 октября начались еще днем и только выросли к вечеру. В красный окрашен центр города. На Петроградской стороне «веселья» добвляют дорожные работы. Стоят Выборгская и Арсенальная набережные, Большой Сампсониевский проспект и Энгельса, Московское и Петрозаводское шоссе, Софийская улица. На Стачек – 10 баллов с пяти часов вечера.

Никуда не делись пробки на кольцевой, в основном на юге города. Еще днем там собрался затор на внутреннем кольце, между «Колой» и Невой мусоровоз уронил пухто. А дорожные работы на внешнем кольце собирают пробку уже не первый день.





У станции метро «Улица Дыбенко» сломались светофоры, сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное». Из-за этого встал весь транспорт. На месте работает аварийная служба, добавляют очевидцы.

А в районе станции метро «Комендантский проспект» в половине седьмого часа вечера девушка на «Пежо» выехала на огороженную с двух сторон трамвайную «выделенку», сообщает читательница «Фонтанки» Галя. В результате образовалась пробка из трамваев. «Ей оттуда не выехать, потому что там не предусмотрена возможность проезда машин, трамваи стоят в обе стороны», – пишет читательница.