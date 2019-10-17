Вас тут не висело. Почему любой может оказаться в суде из-за кондиционера

В Петербурге стартовал "крестовый поход" против кондиционеров на фасадах домов, антенн и ролевых ставней. На этот путь чиновников поставили анонимы, самые активные из которых ежедневно строчат жалобы сотнями.

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Наступление уже разворачивается в Московском районе. Его жителям в ближайшее время придется снять 150 кондиционеров, спутниковых тарелок и ставней с фасадов домов, если они в суде не сумеют доказать, что установка проводилась по закону. На очереди — еще 500 блоков климат-контроля на нежилых помещениях. Процесс демонтажа запустили «профессиональные» жалобщики портала «Наш Санкт-Петербург», на счету которых, как правило, более 1000 подобных обращений.

В октябре Юлии, чья квартира расположена в доме № 22 на улице Ленсовета, пришел иск от администрации Московского района о понуждении демонтировать самовольно установленное техническое оборудование на фасаде здания. Дама отправилась к чиновникам разбираться. «Когда я пришла в администрацию узнать об основаниях иска, юрист меня спросил: «У вас есть кондиционер?» Я говорю, что да, есть. «Так это, наверное, он». Он даже не сразу смог найти мой иск в толстой, сантиметров 8, не меньше, папке. И говорит: «Видите, сколько таких?» – рассказывает ответчик.

Как сообщили «Фонтанке» в администрации, у них на рассмотрении находятся около 500 обращений, поступивших через портал «Наш Санкт-Петербург», по вопросам незаконной установки на фасадах домов блоков кондиционеров в нежилых помещениях. Администрация района планирует подать иски к управляющим компаниям с требованием их снять.





Всем собственникам этих помещений, добавили в райадминистрации, выписаны предписания о необходимости согласования установки оборудования или добровольного демонтажа. Обычно на выполнение предписания дается 60 дней. Отметим, в ряде случаев иски к собственникам подают управляющие организации, поэтому подсчитать хотя бы примерно, сколько аналогичных дел рассматривается в судах, затруднительно, однако жалобы на незаконные кондиционеры на портале «Наш Санкт-Петербург» исчисляются тысячами.

Речь идет о фасадах, которые просматриваются с улиц, площадей, набережных, скверов. То есть если даже дворовый фасад виден откуда-нибудь из перечисленного, то он тоже попадает "под облаву".

По подсчетам Юлии, на фасаде ее дома еще летом висели 15 кондиционеров; после того как соседи получили претензии, их осталось 12. Некоторые жильцы предпочли не доводить дело до суда и сняли. Но Юлия сочла происходящее ущемлением своих конституционных прав, так как жить в квартире этого дома без кондиционеров из-за его положения относительно сторон света и загазованности воздуха плотным автомобильным потоком невозможно, уверяет она. В комнатах жара, при проветривании подоконники «становятся черными», а из-за бьющего в окна солнца помещения выцветают.

Вероятно, «кондиционеропад» был бы более обильным, если бы все жалобы доходили до судов. Однако в ряде случаев механизм ломается на отсутствии у администрации информации о лице, допустившем нарушение, в частности паспортных данных для подачи иска. А неявка обитателей квартир спасает их от административной ответственности в связи с истечением срока привлечения. В ряде случаев аналогичные иски вместо владельцев квартир получают управляющие организации. Если судья оставляет дело без движения, а истец не предпринимает действий для исправления недостатков, процесс может заглохнуть.

С точки зрения закона и практики выиграть дело собственнику квартиры практически невозможно. Постановление правительства Санкт-Петербурга о правилах благоустройства относит остекление, оборудование (включая наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, трубопроводы, вентиляционные и декоративные решетки, роллеты, жалюзи и антенны) к элементам благоустройства. И для их легального размещения требуется согласованный комитетом по градостроительству и архитектуре, как исполнительным органом, проект. Подавляющее большинство горожан, даже если и слышали что-то об этих правилах, то получением согласия от КГА не заручались.

Кроме того, статья 36 Жилищного кодекса относит ограждающие несущие и ненесущие конструкции к общему имуществу собственников многоквартирного дома. Со ссылкой на это от желающего повесить кондиционер могут потребовать согласие соседей, которое можно получить только путем официального собрания собственников. В многоквартирных домах в этом случае установка оборудования в полном соответствии с буквой закона представляется задачей практически нереальной.

Заседание по делу Юлии назначено на 18 ноября, она намерена «принципиально сходить и послушать», но установку климат-контроля демонтировать не собирается. «Это 8 тысяч за установку, еще двадцать — сам кондиционер, а теперь еще восемь за то, чтобы его снять?» – возмущается она. По ее словам, в комитете по градостроительству ей после уточнения, что оборудование размещено на лицевом фасаде, сообщили, что в таком случае согласование не представляется возможным.





В аналогичной ситуации оказываются и владельцы застекленных лоджий в домах, где изначально проектом остекление не предусматривалось, об этом подробно писала «Фонтанка». То есть жители домов советской застройки и начала нулевых. Каким бы несимпатичным ни был облик здания, если квартира выходит на улицу, а не во двор, согласование обязательно. Его отсутствие расценивается как несанкционированное изменение архитектурного облика города.

«Спасибо» владельцы как установок климат-контроля, так и спутниковых антенн на любых домах — от классических сталинок до «кораблей» и современных «панелей» – могут сказать активным горожанам, которые массово подают жалобы на самовольно размещенное оборудование на портал «Наш Санкт-Петербург».

На самовольно размещенные устройства на фасаде дома Юлии на улице Ленсовета жаловались несколько человек. Например, некие Грапплкор F. и Сергей Н. На счету каждого из них — более 19 тысяч обращений. Это не менее десятка жалоб в день без перерыва на выходные и праздники. Иски собственникам квартир, как правило, конечный этап процесса, который запускают именно такие профессиональные жалобщики.

Кто эти люди — неизвестно. Автор сообщения обозначен только именем и первой буквой фамилии. При этом зарегистрироваться на портале можно через сайт «Госуслуги», тогда имя и первая буква фамилии будут настоящими. Но можно использовать быструю авторизацию через «ВКонтакте». Таким образом, корреспонденту удалось оперативно превратиться в «Шерлока Х».

Целесообразность анонимности постов «Нашего Санкт-Петербурга» уже ставилась ранее под сомнение. Например, летом прошлого года именно после жалобы через портал коммунальщики сровняли с землей цветник у дома на Искровском проспекте, обустроенный силами местных жителей.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»