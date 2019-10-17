Пожар в Коломягах локализовали. Никто не пострадал

Спасатели обуздали пламя, которое охватило частный жилой дом в Приморском районе Петербурга вечером 17 октября. Угроза распространения миновала.

Как сообщает региональное управление МЧС, локализацию пожара в 16-м доме по Первомайскому проспекту объявили в 18.47, примерно через полчаса после начала. По уточненной информации, площадь возгорания составила 100 квадратных метров в помещении в три раза больше.

Ранее сообщалось, что горит частный двухэтажный дом в районе малоэтажной застройки. Из-за угрозы распространения огня пожару присвоили повышенный номер сложности 1-Бис. Пожар начался с крыши пристройки.



