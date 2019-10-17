Пересадки и дублирование. Смольный рассказал о планах по смежным автобусным маршрутам с Ленобластью

Смежные с Ленобластью межрегиональные коммерческие маршруты будут сохранены, хотя их будут обслуживать иначе. Часть продублируют социальными автобусами.

Как заявили 17 октября в ГКУ «Организатор перевозок», все 85 социальных маршрутов сохраняются в документе планирования. Что касается коммерческих, то вместо 34 контракты будут заключены по 9 направлениям. Ведомство утверждает, что за счет социальной части будут продублированы 13 бывших маршруток, еще на 4 надо будет теперь делать пересадку. 8 и правда закрываются совсем, но по ним связь обеспечена другими видами транспорта и маршрутами Ленинградской области.

Наглядно увидеть раскладку «Организатора перевозок» можно по ссылке.

Ранее областные власти заявили, что могут подать в суд, если комитет по транспорту закроет порядка 30 смежных маршрутов, которым не нашлось места в документе планирования транспортной сети Петербурга. Особенно чиновников беспокоит судьба маршрутов до Всеволожска, Новоселья, Бугров и Форносово.



