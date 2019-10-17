Пересадки и дублирование. Смольный рассказал о планах по смежным автобусным маршрутам с Ленобластью
Смежные с Ленобластью межрегиональные коммерческие маршруты будут сохранены, хотя их будут обслуживать иначе. Часть продублируют социальными автобусами.
Как заявили 17 октября в ГКУ «Организатор перевозок», все 85 социальных маршрутов сохраняются в документе планирования. Что касается коммерческих, то вместо 34 контракты будут заключены по 9 направлениям. Ведомство утверждает, что за счет социальной части будут продублированы 13 бывших маршруток, еще на 4 надо будет теперь делать пересадку. 8 и правда закрываются совсем, но по ним связь обеспечена другими видами транспорта и маршрутами Ленинградской области.
Наглядно увидеть раскладку «Организатора перевозок» можно по ссылке.
Ранее областные власти заявили, что могут подать в суд, если комитет по транспорту закроет порядка 30 смежных маршрутов, которым не нашлось места в документе планирования транспортной сети Петербурга. Особенно чиновников беспокоит судьба маршрутов до Всеволожска, Новоселья, Бугров и Форносово.
Справка:
В опубликованном проекте документа планирования говорится, что к июлю 2020 года будут отменены 278 маршрутов общественного транспорта. Ликвидации подлежит 271 коммерческая линия. Компенсировать транспортную потерю власть собирается тем, что усилит дополнительной техникой существующие социальные маршруты, а также добавит 97 новых. Еще 60 маршрутов изменят трассировку, что также должно восполнить потерю автобусов с буквой «К».
Предполагается, что все маршруты разыграют на конкурсах, а перевозчики должны будут существенно обновить подвижной состав. При этом финансовые власти города так и не внесли необходимые расходы в проект бюджета на 2020 год. Помимо того, что не утверждена маршрутная сеть, их смущает необходимость одновременной поставки большого количества автобусов, с которой производители могут не справиться.