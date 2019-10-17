«ВКонтакте» показал новый дизайн мобильного приложения. Коды доступа развесили по Петербургу и Москве

Социальная сеть «ВКонтакте» впервые за два года обновила внешний вид своего мобильного приложения. Новинка пока не для всех — чтобы получить доступ, надо отсканировать QR-код на рекламных баннерах в Петербурге и Москве, которые размещены в торговых центрах, кинотеатрах и на остановках.

Обновившихся ждет новая нижняя панель с вкладками «Новости», «Обзор», «Сообщения», «Друзья» и «Профиль». Музыку, видео и прямые эфиры теперь надо будет искать во вкладке «Обзор». А раздел с уведомлениями перенесли наверх, туда, где раньше была вкладка с друзьями. Между основной лентой новостей и лентой с рекомендациями можно переключаться с помощью свайпа.



