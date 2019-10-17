«Дохнул осенний хлад». Глава МВФ заговорила стихами Пушкина, оценивая ситуацию в мировой экономике

Новая глава МВФ Кристалина Георгиева, которая возглавила Международный валютный фонд с 1 октября, начала свою первую пресс-конференцию со стихов своего любимого поэта Александра Пушкина. Об этом 17 октября пишет РИА «Новости».

«"Дохнул осенний хлад — дорога промерзает". И к сожалению, это лучшее сравнение с тем, что происходит в мировой экономике», — сказала Георгиева, намекая на замедление темпов роста мировой экономики.

Отметим, цитирует глава МВФ стихотворение «Осень (отрывок)», которое завершается оборванной фразой: «Плывет. Куда ж нам плыть?» Возможно, Георгиева думала и о том, как в дальнейшем будет развиваться экономика — и решения пока не увидела.

Кристалина Георгиева — болгарский экономист и профессор, она родилась в Софии в 1953 году. Она также европейский комиссар от Болгарии и эксперт по устойчивому развитию, директор-распределитель МВФ с 2019 года, в прошлом вице-президент Всемирного банка, член совета попечителей и доцент на кафедре экономики в Университете национального и мирового хозяйства в болгарской столице.



