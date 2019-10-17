Из торгового центра на севере Петербурга эвакуировали две тысячи человек. На крыше дымило

Возгорание в системе вентиляции торгового центра «Гранд-Каньон» в Выборгском районе Петербурга выгнало на улицу всех покупателей вечером 17 октября.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. На крыше трехэтажного ТРК на проспекте Энгельса, 154, загорелся электровентилятор. На место вызвали пожарных, но их помощь не понадобилась. Сотрудники службы безопасности «Гранд-Каньона» сами потушили вентиляцию. Пока они ползли на крышу, из здания эвакуировали посетителей, около 2 тысяч человек.

Обошлось без пострадавших.



