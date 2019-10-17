Происшествия
Площадь пожара в Коломягах возросла до 300 квадратов. Тушат по повышенному номеру
Пожар в Приморском районе Петербурга начался на крыше пристройки жилого дома. Возгоранию присвоен номер 1-Бис.
По уточненной информации от городского МЧС, горит частный двухэтажный дом на Первомайском проспекте, 16, площадью 15 на 20 метров. Крыша пристройки объята пламенем, спасатели насчитали 300 квадратных метров. В шесть часов вечера 17 октября из-за угрозы распространения огня ему присвоили повышенный номер сложности. Информация о пострадавших пока не поступала.
Как сообщалось ранее, этот район Коломяг застроен частными деревянными домами.