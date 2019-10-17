Происшествия
«Мы будем свободными». Фигуранты дела «Нового величия» залили кровью зал суда
Как минимум двое фигурантов дела об экстремистском сообществе «Новое величие» – Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков — порезали себе вены в зале суда. Об этом «Открытым медиа» 17 октября сообщила адвокат Светлана Сидоркина.
Адвокат Максим Пашков, представляющий интересы одной из фигуранток дела, в своем телеграм-канале написал только о Костыленкове — по словам защитника, молодой человек порезал вены прямо в клетке. «Мы будем свободными», — заявил Костыленков.
По данным СМИ, всех обвиняемых вывели из зала заседаний, к суду приехали машины скорой помощи.
Справка:
Экстремистское сообщество «Новое величие» якобы намеревалось участвовать в «народных восстаниях, революционных действиях, в столкновениях с представителями действующего в России режима». Почти всю информацию по делу «Нового величия» следствию предоставил некий Руслан Д. Многие называют его сотрудником спецслужб, который специально внедрился в движение и помог участникам заработать статью. Молодые люди, считает следствие, вели агитацию в соцсетях, раскидывали по ящикам листовки и клеили постеры. Их материалы, установила экспертиза, оправдывают насилие.
Особый резонанс это дело получило из-за ареста двух юных фигуранток — 18-летней Анны Павликовой и 19-летней Марии Дубовик, всех фигурантов задерживали в марте 2018 года. Содержание под стражей подорвало здоровье девушек, возмущенные жители Москвы и Петербурга провели «Марши матерей» в защиту фигуранток. Под давлением общественности Павликову и Дубовик отпустили под домашний арест. Павликова после этого попала в клинику неврозов.