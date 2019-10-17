«Мы будем свободными». Фигуранты дела «Нового величия» залили кровью зал суда

Как минимум двое фигурантов дела об экстремистском сообществе «Новое величие» – Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков — порезали себе вены в зале суда. Об этом «Открытым медиа» 17 октября сообщила адвокат Светлана Сидоркина.

Адвокат Максим Пашков, представляющий интересы одной из фигуранток дела, в своем телеграм-канале написал только о Костыленкове — по словам защитника, молодой человек порезал вены прямо в клетке. «Мы будем свободными», — заявил Костыленков.

По данным СМИ, всех обвиняемых вывели из зала заседаний, к суду приехали машины скорой помощи.



