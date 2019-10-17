Хоть страхуй, хоть не страхуй. Болеть дешевле на родине

Наличие полиса не гарантирует оплату необходимой медицинской помощи за границей. Большинство страховых компаний могут признать практически любое заболевание хроническим и отказаться оплачивать его лечение.

Фото с сайта pixabay.com

Для получения шенгенской визы россияне обязаны представить страховой полис на сумму не менее 30 тысяч евро без франшизы. Однако многочисленные оговорки в прилагаемых брошюрках многократно уменьшают обязательства страховщиков и надежды для путешественников. В итоге нуждавшиеся в медпомощи за границей получают счета на десятки тысяч евро с перспективой разбирательства в иностранном суде.

Итальянский пациент

В неприятной ситуации оказалась 42-летняя директор турфирмы Светлана – во время поездки в Римини ее накрыл инсульт. Несколько недель она провела в реанимации, потом в палате интенсивной терапии. Только через месяц итальянские врачи разрешили исключительно автомобильным транспортом перевезти ее в Россию.

Страховая компания «КРК» на первых порах исполняла свои обязательства, в том числе помогла близким оперативно получить визу. Однако после возвращения Светлана получила счет от клиники из Римини на 7 тысяч евро. В свою очередь, страховщик пояснил, что ее заболевание признано хроническим, лимит выплаты по которому составляет всего две тысячи евро. Компания заплатила итальянским медикам три тысячи и еще почти пять – за перевозку в Россию на машине скорой помощи. В условиях страхования компании «КРК», на которые ссылаются ее представители, хронические болезни приравнены к начавшимся до поездки, но само понятие никак не определено.

Схожие условия журналист «Фонтанки» обнаружил в договорах большинства страховщиков. Так, «АльфаСтрахование» признает хроническими заболеваниями все, «которые не имеют признанного способа абсолютного излечения, протекают с периодами обострения и ремиссии». Если туристу такой недуг угрожал жизни, компания заплатит 5 процентов от зафиксированной в полисе суммы (то есть чаще всего – 1,5 тысячи евро), а при отсутствии явной угрозы – ничего. «Росгосстрах» в аналогичной ситуации выплачивает 10 процентов, а хроническим признается заболевание, «имеющее постоянное течение... и не имеющее признанного способа лечения до полного выздоровления». Схожие положения закреплены в договоре «Ренессанс страхования», причем «хрониками» компания считает в том числе пациентов, заболевания которых требуют медикаментозного лечения. «Ингосстрах» отказывается оплачивать впервые выявленные инфаркт миокарда, инсульт, аневризмы, опухоли и ряд других недугов.





Врачебное усмотрение

Сами страховщики уклончиво объясняют свою политику. «Хроническими признаются заболевания, которые таковыми указал в диагнозе лечащий врач, а решение принимается только на основании составленных им медицинских документов. Например, в них может быть указано, что пациент длительно принимал соответствующие лекарства, или что случай повторный и так далее. При этом используется рекомендованная Всемирной организацией здравоохранения Международная классификация болезней, а потому разночтений в трактовке диагнозов у медиков нет. В нашей компании лечение впервые произошедшего у туриста инсульта оплачивается полностью и не рассматривается как хроническое заболевание», – пояснил управляющий директор департамента массовых видов страхования «Ренессанс страхование» Артем Искра.

В свою очередь условия компании «ВТБ Страхование» предусматривают полную оплату лечения обострений хронических заболеваний, угрожающих жизни. Схожей практики придерживаются и в «Сбербанк страховании»: «У каждой страховой компании свой подход к оплате лечения хронических заболеваний, многие не включают его в полис. Особенно это распространено на массовых направлениях туризма, где стоимость является существенным фактором и определяющим при покупке полиса», – констатирует руководитель управления по развитию личного страхования компании Елена Кошелева.

В компаниях «АльфаСтрахование» и «Ингосстрах» от комментариев отказались.

В Министерстве здравоохранения РФ не пожелали объяснить, какие же заболевания признаются хроническими и считается ли таковым настигнувший Светлану инсульт. В ответ на запрос журналиста «Фонтанки» заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Лариса Беляева рекомендовала «обратиться к лечащему врачу».

Опрошенные медики дают энциклопедическое толкование спорного понятия. «Хроническим считается длительное неинфекционное заболевание, не передающееся от человека к человеку, симптомы которого сохраняются в течение не менее трех месяцев. Они дают рецидивы и, как правило, медленно прогрессируют», – поясняет главный врач клиники «Дженерал Медикал Центр» Наталья Самохвалова.





Что наша жизнь – борьба

Пассивность пациента может привести к предъявлению к нему судебного иска. Причем, по словам старшего партнера Коллегии адвокатов «Железников и партнеры» Романа Щербинина, к спорной ситуации в Римини скорее всего будет применимо итальянское законодательство: «Международные договоры не предусматривают российскую подсудность. Соответственно, клиника из Римини должна будет обратиться в итальянский суд», – констатирует юрист.

Вместе с тем, не дожидаясь иска из-за рубежа, клиент вправе предъявить страховщику претензию с требованием признать случай страховым и произвести оплату лечения: «По опыту скажу, что грамотная досудебная претензия с вероятностью 60-70 процентов может повлиять на решение страховщика о выплате. В случае отказа – потребитель вправе обратиться в суд с иском, содержащим аналогичные требования», – говорит Щербинин.

Схожего мнения придерживаются и страховщики: «По сложившейся практике, в случае получения туристом неоплаченного счета за его лечение из зарубежной клиники, ему необходимо обратиться в российский суд с иском к страховщику с требованием выполнения своих обязательств об оплате лечения», – объясняет Артем Искра.

Судебная практика свидетельствует, что рассматривая подобные споры, служители Фемиды нередко не доверяют выводам страховщиков и навязываемых ими условий, а исследуют историю болезни и назначают независимую медицинскую экспертизу. Например, компанию «Евроинс» обязали возместить Зинаиде Черненко расходы на лечение в Израиле. По версии страховщика, плохое самочувствие стало следствием патологии сердца: «Объективных данных о наличии у Черненко каких-либо хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы в представленных медицинских документах экспертной комиссией не установлено», – констатировал суд. Аналогичное решение было принято и в отношении страховой компании «XXI век», отказавшейся оплачивать лечение госпитализированного в Лаппеенранте туриста из Выборга: «Доказательства того, что до наступления страхового случая Хазин страдал каким-либо заболеванием, проходил лечение, состоял на учете в медицинском учреждении, в материалах дела отсутствуют».

А вот острый инфаркт миокарда, который настиг петербурженку Маргариту Петрову в Хельсинки, признали обострением хронического заболевания – ишемической болезни сердца. Суд установил, что это был не первый инфаркт, неоднократно пациентка проходила лечение в кардиологическом отделении: «Возникшее у истицы заболевание не охватывается понятием «несчастный случай» как не связанное с внешним воздействием, а связанное с имеющимся заболеванием», – отмечается в решении суда.

Павел Нетупский, для «Фонтанки.ру»