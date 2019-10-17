В Коломягах полыхает частный дом. Дым разносит по округе

Пожар в жилом доме начался вечером 16 октября на окраине Приморского района Петербурга. Пожарные на месте.

Кадры полыхающего здания из окон своей квартиры на Афонской улице сделали читатели «Фонтанки». На них видно зарево в районе малоэтажной застройки.

Читательница «Фонтанки» Нина





В городском управлении МЧС уточнили, что загорелся дом 17 по Первомайскому проспекту. Площадь пожара пока уточняется, как и информация о пострадавших.

По данным «Фонтанки», площадь деревянного дома 125 квадратных метров. Судя по кадрам, горит он весь. Со всех сторон на Первомайском стоят такие же деревянные здания, построенные в прошлом веке.