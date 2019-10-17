Росстат впервые за четыре квартала зафиксировал рост реальных доходов россиян

Росстат отчитался о том, что третий квартал подарил жителям России долгожданный рост реальных доходов. Его ждали последние четыре квартала.

Как следует из данных статистической службы, опубликованных 17 октября, реальные доходы россиян (за вычетом обязательных платежей и скорректированные на инфляцию) в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении. А в сравнении январь – сентябрь 2019 года к аналогичному периоду 2018 года рост на 0,2%.

Хотя еще в первом квартале 2019 года падение составило 2,5%, во втором — 0,1%. Основная причина положительных изменений, как считают в Росстате, — опережающий рост доходов от трудовой деятельности, доля которых составила 76,9% в общей структуре в третьем квартале 2019 года, а также низкая база 2018 года.

В правительстве на этот счет иллюзий не питают. В проекте российского бюджета на три года сообщается, что реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%. Так же они росли и в прошлом году.



