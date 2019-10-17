«Петербургская Недвижимость»: жилье комфорт-класса вытесняет «эконом»

Setl City

Покупатели все чаще отдают предпочтение проектам комфорт-класса: за последние два года их доля в объеме проданного жилья выросла на 10% и составила 52%. Об этом сообщает Консалтинговый центр «Петербургская Недвижимость».

Стоимость квадратного метра больше не является определяющим фактором при выборе квартиры: покупателям важнее хорошее расположение и высокое качество жилья. Проекты комфорт-класса не только соответствуют этим требованиям, но и отличаются доступной ценой, а потому пользуются большой популярностью.

Как правило, жилые комплексы строятся в развитых кварталах в черте города или совсем близко к его границе. Так, сейчас более 40% покупок в категории «комфорт» приходится на объекты редевелопмента, расположенные в престижных частях Выборгского, Невского, Московского, Василеостровского и других районов Петербурга.

Жилые комплексы этого сегмента также отличаются более высоким качеством строительства, продуманным озеленением и благоустройством, современными развивающими детскими площадками, наличием многофункциональных спортивных зон, велоинфраструктуры, общественных пространств и многими другими достоинствами. Средняя стоимость квадратного метра составляет 119 тысяч рублей в Петербурге и 85 тысяч рублей в Ленинградской области.

Половина покупателей квартир в домах комфорт-класса предпочитают варианты с полной чистовой отделкой от застройщика. Как правило, клиентам на выбор предлагают 2-3 нейтральных цветовых решения. Еще 23% покупателей приобретают жилье с предчистовой отделкой.

«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры от 40 застройщиков Петербурга и Ленинградской области. Компания также выступает эксклюзивным брокером всех проектов девелопера Setl Group, который сейчас возводит в городе более 15 жилых комплексов комфорт-, премиум- и бизнес-класса.

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