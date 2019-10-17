Корзина для покупок с двумя креслами. Toyota запускает электромобиль для неспешных людей

Toyota представила пока еще безымянный двухместной ультракомпактный электромобиль для коротких поездок. Он может развивать максимальную скорость всего 60 км/ч, а пробег на одном заряде составляет 100 километров. Словом, это идеальная «корзинка для покупок».

Основная целевая аудитория для новой суперкомпактной Toyota — люди старшего возраста, отмечает Autocar. В первую очередь она будет поставляться на внутренний рынок Японии, где проблема стремительно стареющего населения стоит особенно остро.

Хотя, считает Autocar, такой автомобиль может оказаться востребованным практически любым городским жителем. Машинка, по заявлению компании, будет суперманевренная, может заряжаться от обычной электрической розетки. Полный цикл зарядки занимает пять часов, но это не проблема, поскольку владельцы электромобилей привыкли оставлять свои машины подключенными к сети на ночь.





Кроме того, считают представители Toyota, недорогой, субкомпактный и неторопливый автомобильчик – идеальный транспорт для тех, кто только что получил права, и для курьерских служб.

Toyota первым из автопроизводителей запустила в серийное производство гибридный автомобиль, более 20 лет назад. Это был Prius. Когда на рынке стали массово появляться аккумуляторные электромобили, Toyota не спешила включаться в гонку, а предложила свой вариант – электромобиль на топливных элементах Toyota Mirai. Новый субкомпактный городской электромобиль, которому еще не придумали названия, станет первым «классическим» (то есть работающим от батарей) городским электрокаром Toyota.