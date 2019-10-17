«Штатный режим» отделения на Пионерстроя распугал почтальонов

Жители улицы Пионерстроя пожаловались на перебои в работе своего почтового отделения. Они наблюдают исход почтальонов и обсуждают в соцсетях «какую-то странную забастовку».

«Накануне там уволился весь прежний персонал. Население обслуживать некому. Пригнали каких-то бабушек, которые ничего не умеют. В итоге вчера они выдавали только разгруженные посылки (еще куча неотсортированных) и только по бумажным извещениям (с электронными работать не умеют). Сегодня они вообще ничего не делают, сами в растерянности и чуть ли не плачут», – передают петербуржцы из уст в уста.

Фото: Никита Данилов

Как выяснила «Фонтанка», дело — в низкой зарплате и, как следствие, высокой текучке кадров.





«Приносим свои извинения. Ввиду массового увольнения сотрудников работает 1 касса. Администрация» – гласит написанное от руки объявление на кассе в почтовом отделении на улице Пионерстроя, дом 4.

По словам немногих оставшихся сотрудников, люди увольнялись или переводились в течение всего прошлого месяца. Главной причиной увольнений в беседе с корреспондентом «Фонтанки» сотрудники называют маленькую заработную плату – около десяти тысяч рублей в месяц.

«А разве можно работать на этой сволочной работе за десять тысяч?» – отвечает на вопрос о причинах увольнения поставленная на замену сотрудница.

По быстро образующимся очередям видно, что в отделении очень сильно не хватает работников. Всех, кто пришел отправить письмо или посылку, сотрудники отправляют в другие отделения, а пенсионерам выдают пенсии без учета надбавок, потому что «не работает система». На вопрос о том, когда ситуация разрешится, сотрудники не могут дать однозначного ответа и предлагают «прийти в следующем месяце».

Тем не менее, в руководстве петербургского подразделения ФГУП «Почта Россия» нашему изданию сообщили, что то, что увидел и услышал корреспондент редакции – штатная ситуация.

«Отделение 198206 работает в штатном режиме, клиентам доступен весь спектр почтовых и финансовых услуг. Обслуживание посетителей осуществляют 4 оператора, а так же 3 сотрудника мобильной группы почтамта. В настоящее время руководством ведется работа по укомплектованию штата отделения», – заявили в пресс-службе почты.