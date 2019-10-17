Под Володарским мостом растекаются радужные пятна. Собирать их поехали экологи

Дорожка из масляных пятен на поверхности Невы не спеша плывет в центр Петербурга днем 17 октября. Догонять их поехали сотрудники ГУП «Пиларн».

Фото грязной реки в соцсетях выложили очевидцы. По их словам, пятна около пяти вечера преодолевали Володарский мост.

В комитете по природопользованию Смольного «Фонтанке» сообщили, что горожане обратились к экологам. На место отправили бригаду подведомственного комитету предприятия «Пиларн», которое занимается ликвидацией разливов. Выяснить, что стало источником загрязнения, предстоит региональному департаменту Росприроднадзора, информацию туда из Смольного передали.



