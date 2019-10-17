Тумбу с перилами достали со дна Фонтанки, куда их захватил с собой автокран. Ограда восстановлена

О курьёзной аварии, случившейся без малого две недели назад в центре Петербурга, больше ничто не напоминает. Из воды один за другим извлекли сначала кран, потом разлившееся топливо, а затем и фрагменты ограды.

«Мостотрест» восстановил перильное ограждение на набережной Фонтанки, 46, повреждённое из-за ДТП 5 октября, сообщает 17 октября пресс-служба учреждения. В тот день, напомним, с набережной в реку съехал автокран. По словам очевидцев, водитель вышел поправить зеркало машины и забыл поставить её на ручник.

Падая, тяжёлая машина снесла перильное ограждение, и оно оказалось на дне. Сразу после ДТП аварийная служба «Мостотреста» установила временное ограждение. Позже водолазная группа учреждения извлекла из воды части исторических перил и гранитной тумбы. Сейчас они вернулись на свои места – монтаж завершён.





Теперь учреждение ведёт работу по возмещению расходов на восстановление набережной в установленном законом порядке, отмечается в сообщении.

Напомним, в ДТП 5 октября никто не пострадал. «Фонтанка» вела прямую трансляцию операции спасения.