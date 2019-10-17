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18.10.2019 10:00
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Как предельная долговая нагрузка повлияет на выдачу кредитов населению

С 1 октября вступили в силу новые правила от Центробанка по ограничению закредитованности населения - появилось понятие определенной долговой нагрузки на заемщика. Эксперты банка «Санкт-Петербург» рассказали, что это такое, и как нововведение отразится на кредитовании.

Как предельная долговая нагрузка повлияет на выдачу кредитов населению

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

В последние годы наблюдается бурный рост кредитования населения, вызванный двумя ключевыми факторами. Во-первых, это потребительская реакция на падение реальных доходов, вызванное в том числе всплеском инфляции в 2014-15 гг.: люди стали больше брать взаймы, чтобы сохранить докризисный уровень жизни. Во-вторых, свою роль сыграло продолжающееся снижение Банком России ключевой ставки, что непосредственно отразилось и на удешевлении кредитов. Так, например, еще в начале 2016 года ставка по новым розничным кредитам составляла почти 19%, а в 2019 уже не превышала 14%. Все это привело к существенному ускорению роста розничного портфеля банков с 1% в 2016 до 22% в 2019 году, в том числе и высокорисковых активов (беззалоговые кредиты и ипотека с низким первоначальным взносом).

Портфель залоговых кредитов (ипотека и автокредиты) в Банке «Санкт-Петербург» вырос на 13% за 9 мес. 2019 года, а беззалоговых (потребительские кредиты и кредитные карты) – на 26%. Основными источниками роста стали ипотека (+7 млрд руб.) и потребительские кредиты (+4.6 млрд руб.). Средняя ставка по новым кредитам в сентябре-октябре этого года составляет 10.3% по ипотечным кредитам, 12.9% по автокредитам, 14% по автокредитам и 23.6% по кредитным картам.

Принятые ЦБ с 1 октября меры призваны снизить риски банковского сектора в розничном сегменте и являются логичным продолжением череды повышений коэффициентов риска по таким активам. Как и ранее применявшиеся инструменты, внедрение показателя долговой нагрузки (ПДН) призвано предотвратить концентрацию портфелей в наиболее рисковых активах и повысить устойчивость банковского сектора. Это происходит за счет создания дополнительных запасов капитала на покрытие убытков, снижающих рентабельность таких продуктов, что стимулирует банки к переориентации на выдачи менее рисковых кредитов.

Применявшиеся ранее надбавки на коэффициенты риска определяли дополнительные запасы капитала в зависимости от процентной ставки по продукту. Теперь же, чтобы определить такие запасы, требуется и расчет долговой нагрузки клиента. По тем клиентам, у кого кредитов много, дополнительные запасы создаются в большем объеме. Вот для чего по каждому клиенту перед выдачей кредита рассчитывается ПДН, т.е. отношение платежей по всем – вновь выдаваемому и уже имеющимся – кредитам к среднемесячному доходу за последние 24 месяца. На практике это существенно усложняет процесс рассмотрения кредитных заявок, поскольку требуется сопоставить информацию из нескольких бюро кредитных историй. Как полагают в банке «Санкт-Петербург», это может привести к снижению как средней суммы, так и совокупного объема новых кредитов. 

Что касается рынка ипотеки, эксперты банка допускают лишь небольшое снижение выдачи ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом. Эффект от внедрения ПДН может частично компенсироваться дальнейшим снижением ключевой ставки Банка России, что приведет к росту спроса на ипотеку. Аналогичную ситуацию, когда выдачи существенно не сократились, банки уже наблюдали на фоне введения повышенных коэффициентов риска по таким кредитам. 

Если меры по внедрению ПДН окажутся неэффективными, вероятно, единственным возможным инструментом для снижения долговой нагрузки граждан может стать мораторий на кредитование клиентов с высокой долговой нагрузкой.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.)

Справка о компании ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

 

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