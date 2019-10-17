Две исповеди повара Азимова о теракте в Петербурге: отредактированная и без купюр

Предполагаемый наставник смертника Аброр Азимов впервые дал показания в суде.

Антон Новодережкин/ТАСС

Все, что ФСБ накопала о взрыве в петербургском метро, – было. Азимов 17 октября подтвердил события, которые привели к теракту, но отдал должное богатству следственной фантазии. Уголовное дело по его словам – яркая интерпретация того, что происходило, и к реальности имеет опосредованное отношение.

– Вы по делу проходите как организатор теракта. Что вы можете сказать? – обратилась к своему подзащитному адвокат Мунавара Канцерова тоном, который скорее услышишь от прокурора.

– Я не организатор, не соучастник, ничего не изготовлял и оружия не носил. Я обычный трудолюбивый семьян, который обустраивает свою жизнь в России, – заявил из «аквариума» Аброр Азимов.

Он родился в 1990 году в Киргизии, рос в Джелалабаде. В 2011 году перебрался в Москву, успел недолго пожить в Муроме, через три года получил российское гражданство, стал отцом. По версии следствия, тогда же его увлёк радикальный ислам, ещё через пару лет он прошёл посвящение в террористы в Турции, а в 2017-м стал связным между одним из организаторов теракта в петербургском метро Бобиржоном Махбубовым с позывным «Ахмат» и предполагаемым исполнителем Акбаржоном Джалиловым. Обвинение считает, что именно он накануне теракта наставлял смертника в телефонной беседе, утверждая, что «если собакам достанется, то ничего не будет».





– Нелогично, что человека, который прошел обучение, будет учить тот, кто ничего не проходил, – указал Азимов на курс «молодого шахида», который Джалилов якобы прошёл в Сирии, и расписался в собственной несостоятельности: – Я даже в армии не служил. В 16 лет уже уехал на заработки.

– У вас военный билет есть? – уточнила адвокат.

– Чего? – будто бы не сразу понял Азимов, но быстро поправился. – Военный билет мы покупали. У нас в Киргизии есть альтернатива: платить налоги, если не служишь.

Видеозапись его задержания, датированную 17 апреля 2017 года, распространило ФСБ. На кадрах оперативники настигают его рядом с железной дорогой, укладывают лицом в землю, вынимают из-за пояса пистолет, в котором тут же опознают боевой, и смело исследуют содержимое пакета. Азимов утверждает, что его общение с силовиками началось раньше и было в разы интимнее. А кинематографичное задержание, как и у старшего брата Акрама, прошло строго по сценарию: его две недели томили в «секретной тюрьме ФСБ», привезли на место и вручили инструкцию. К этому времени сам он, как рассказал суду, с трудом осознавал происходящее, был обессилен: «шатался, как пьяный, и почти падал после недель в сидячем положении».

По его словам, 4 апреля, через день после теракта, он имел «неприятный разговор» с отцом, который на тот момент жил в Москве, обиделся и решил поехать на Украину, к дяде.

– Нашёл машину до Киева через «БлаБлаКар», попутчики все были украинцами, выехали вечером 4-го. Примерно через час остановили гаишники, попросили предъявить документы. Показал им загранпаспорт.

Это, по мнению Азимова, стало роковым. Заграничный паспорт выдан в Оше – в городе, который, как он узнал из новостей, является родиной смертника, что, видимо, и подвело не вовремя отправившегося в путешествие земляка.





– Сначала в отдел попросили проехать всех. Потом сказали остановиться, а мне – выйти и пересесть в тёмный минивэн. Меня попросили сесть и сразу руки скрутили, на голову мешок надели. Спрашиваю: «Что случилось?», а мне: «Молчи, сиди тихо». Отобрали сумку, документы, скинули на пол.

Примерно через час езды в неопознанном направлении пять-шесть ступенек вниз его спустили в некое помещение, пристегнули наручниками «к трубе слева» и начали допрос.

- Зашёл какой-то человек, спросил, как зовут, где родился, какую веру исповедую. Сказал, что традиционный ислам. Потом он чуть приоткрыл мне глаза, показал фото, спросил, узнаю ли я. Ответил «нет» и тут же ощутил нестерпимую боль, очень сильную. Даже не понял, что происходит. У меня все мышцы онемели. Это, оказывается, меня током ударили. Он начал бить меня по голове и говорить: «Хорошо смотри, хорошо смотри!».

Азимов упорствовал и, говорит, пытки продолжались до тех пор, пока не взмолился: «Сделаю всё, что захотите, только прекратите мучить».

- Он сказал утвердительно так: «Ты его знаешь». И снова бил, а потом про Ахмада стал спрашивать, почему в Турцию ездил. Я стал всё-всё рассказывать, всю свою биографию от начала до конца. А потом он сказал, что что-то не то, не сходится. И я стал придумывать белиберду, – продемонстрировал Азимов глубокие для уроженца Киргизии познания в русском языке. Этот предмет вместе с математикой, по его признанию, в школе был любимым.

– Как именно вас пытали? Что-то подключали?... – уточнила его второй адвокат. Она вступила в процесс в прошлом месяце и, по собственному признанию, из 140 томов уголовного дела освоила примерно четверть. Председательствующий судья Андрей Морозов живописать пытки не дал.

Официально Азимова допросили 17 апреля в Следственном комитете. Он частично признавал вину, но ещё на стадии предварительного разбирательства закрылся 51-й статьёй Конституции и отказался от показаний. Суду он рассказал, что осмелился на это только после того, как отец был депортирован из России. Раньше отступиться не давали регулярные визиты «здорового и высокого» следователей. Они ему запомнились зелёной папкой, в которой были собраны фотографии семьи, и якобы угрозами подбросить отцу замаскированный под взрывчатку огнетушитель.

Представляющая Генпрокуратуру Надежда Тихонова передвинула нагромождённые на столе тома уголовного дела и попросила огласить будто бы выбитое под пытками:

– В этих показания он подробно рассказывал, как участвовал в террористическом сообществе, как в него вступил, кто такой Ахмад, называл телефоны.

– Подсудимый достаточно полно и логично изложил позицию. Противоречий нет, он отказался от всех признательных показаний. Их не существует. Зачем слушать то, чего нет? – практически единогласно выступили адвокаты, но проиграли.

17 апреля Аброр Азимов до часа ночи рассказывал следователю Жигулину, как в 2014 году заинтересовался радикальным исламом, через интернет познакомился с Ахмадом, соблазнявшим хорошей жизнью группировки, которая живёт по Корану. Погружение состоялось в марте 2016-го в Стамбуле, в двухэтажном доме, расположенном в 15 минутах от самой большой мечети. Там же Азимов, судя по оглашённым показаниям, узнал, что Ахмад раньше жил в Подмосковье, руководил группировкой, но и над ним было начальство. Им будто бы был Абу Салах, которого обвинение считает вторым заказчиком теракта в Петербурге.

– Скажу сразу, что взрыв в метро был необходим и сделан, чтобы отвлечь Россию на внутренние проблемы. О своей роли расскажу позже. Он просил меня не носить бороды и реже ходить в мечеть. Я должен был быть незаметен. Чаще стал носить кепку и очки, – зачитала прокурор.

Знакомство с Джалиловым Азимов отрицал даже тогда. Как следует из материалов, он перевёл на его карту в общей сложности около 3 тысяч долларов, но ни разу не разговаривал лично, все переговоры вёл Ахмад.

– Вы изучали направление джихад, вы понимали, что могут погибнуть невинные. Что вам обещал Ахмад? – продолжает оглашать Тихонова. – Помочь купить квартиру в Турции. Он говорил, что готовится массовое убийство людей в метро. Я не понимал, что погибнут люди. Сейчас у меня другие взгляды, я сожалею.

Со слов Азимова, фактическая часть местами верна. Он действительно знаком с Ахмадом, но это имя, а не позывной. С ним его будто бы в 2014 году свел бизнес по продаже авиабилетов. Ахмад живёт в Турции, но с террористами вроде бы не связан. Временами помогал с билетами, озадачивал просьбами. Вроде перевода 2,5 тысяч долларов, которые, по версии следствия, были переданы из Турции для теракта. В изложении Аброра деньги он рассылал на чужие карты из желания помочь знакомому. Также из чувства товарищества он активировал через телефон Шохисты Каримовой незарегистрированую сим-карту, с которой, как потом зафиксировано, дважды осуществлялись звонки на номер Джалилова.

– Я активировал её по просьбе Ахмада. Я не звонил Джалилову, я его не знал. На 100, на 200 процентов уверен, что на записи не мой голос. Если я говорю Джалилову, что нужно уничтожить доказательства, то почему сам этого не делаю? Почему оставил улики, которые у меня нашли?

- То есть вы не согласны с оценкой следствия?.. – попыталась подытожить прокурор.

– Домыслы. У меня рождается ребёнок, я счастливый отец, и тут какие-то радикальные течения. Они всё так исказили, что в глазах народа я теперь террорист.

Судья объявил допрос подсудимых законченным, следующая стадия процесса начнётся 21 октября.

Татьяна Ципуштанова, «Фонтанка.ру»