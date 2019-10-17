Происшествия
Избитый на пристани в Петербурге другом солиста Rammstein охранник попал в больницу. Подозревает инсульт
Кассир-охранник Дмитрий Петренко, которого сутки назад импресарио Анар Рейбанд ударил кулаком в затылок, в настоящее время находится в приемном покое Мариинской больницы. У него онемела правая сторона тела.
Как рассказал «Фонтанке» 60-летний петербуржец, недомогание он почувствовал накануне вечером, днем 17 октября стало настолько плохо, что пришлось вызывать скорую помощь. По его словам, у него онемела половина туловища, ходить охранник может с трудом. Он добавил, что год назад перенес инсульт, исходя из симптомов, подозревает еще один. Однако пока он проходит обследование, вердикт медики еще не вынесли. В своем нынешнем состоянии он склонен винить Рейбанда. «Конечно, такой удар в затылок», – добавил Петренко.
В пресс-службе Мариинской больницы подтвердили, что пациент с такими ФИО поступил в приемный покой.
Импресарио и охранник повздорили на пристани напротив Адмиралтейства ночью 16 октября. Друг лидера Rammstein и его гости сошли с кораблика и самостоятельно отодвинули заграждения. Петренко сделал замечание, реакции не последовало. По словам самого Рейбанда, охранник его оскорбил, стерпеть такого он не мог и вспылил. Удар в затылок попал на видео.
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Справка:
Анар Иманов родился в Баку в 1973 году. В 20-летнем возрасте он переехал в Германию, где впоследствии женился на полунемке и взял её фамилию Рейбанд. Импресарио работал с множеством знаменитостей. Среди них Дмитрий Хворостовский, Софи Лорен, Шон Пол, Курт Рассел, Том Джонс, Алсу, Джон Малкович, Стиви Уандер, Энди Гарсиа, Шакира, Моника Белуччи, Rammstein, Хосе Каррерас, Дженнифер Лопез, Шэрон Стоун, Андреа Бочелли, Ален Делон, Джеймс Браун, Стивен Сигал и другие. В 2011 году Рейбанд привёз в Петербург Вуди Аллена. Официально менеджером немецкого музыканта Рейнбанд не является (хотя СМИ и упоминают о нем в таком статусе).