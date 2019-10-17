Избитый на пристани в Петербурге другом солиста Rammstein охранник попал в больницу. Подозревает инсульт

Кассир-охранник Дмитрий Петренко, которого сутки назад импресарио Анар Рейбанд ударил кулаком в затылок, в настоящее время находится в приемном покое Мариинской больницы. У него онемела правая сторона тела.

Как рассказал «Фонтанке» 60-летний петербуржец, недомогание он почувствовал накануне вечером, днем 17 октября стало настолько плохо, что пришлось вызывать скорую помощь. По его словам, у него онемела половина туловища, ходить охранник может с трудом. Он добавил, что год назад перенес инсульт, исходя из симптомов, подозревает еще один. Однако пока он проходит обследование, вердикт медики еще не вынесли. В своем нынешнем состоянии он склонен винить Рейбанда. «Конечно, такой удар в затылок», – добавил Петренко.

В пресс-службе Мариинской больницы подтвердили, что пациент с такими ФИО поступил в приемный покой.

Импресарио и охранник повздорили на пристани напротив Адмиралтейства ночью 16 октября. Друг лидера Rammstein и его гости сошли с кораблика и самостоятельно отодвинули заграждения. Петренко сделал замечание, реакции не последовало. По словам самого Рейбанда, охранник его оскорбил, стерпеть такого он не мог и вспылил. Удар в затылок попал на видео.



