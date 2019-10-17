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17.10.2019 17:06
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Все - в «Сад». В Петербурге открылось благотворительное кафе

В Северной столице заработало новое кафе. От обычной точки общепита его отличает растительная тематика и цель – поддержка благотворительных организаций.

Кафе «Сад» – это кафе-оранжерея. В нём множество живых растений, а в будущем будут проходить тематические встречи, например, обмен растениями и мастер-классы по флористике.

Основная цель создателя кафе – благотворительность. По словам владельца, некоторое время назад он участвовал в организации приготовления и раздачи бесплатных обедов. С тех пор у него возникла идея – решить проблему доступа к пище нуждающимся. Пока самостоятельно этого он сделать не может, но решил помочь фондам – вся чистая прибыль кафе будет направляться в благотворительные организации.

На данный момент уже достигнуты договорённости с благотворительной организацией «Перспективы» и проектом «Клуб добряков». Идут переговоры с «Ночлежкой», Детским хосписом и другими организациями.

Кафе работает четвёртый день. Как признаётся владелец, сейчас идёт период становления и ещё остались некоторые недоделки. Кроме того, ведётся поиск людей, которые готовы стать участниками нового формата социально ответственного бизнеса. Но дневная выручка уже растёт.

Фото: https://vk.com/culture_cafe_sad
Фото: https://vk.com/culture_cafe_sad

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