Половину фигурантов дела «Зимней вишни» решили выпустить из камер

Четверо фигурантов дела «Зимней вишни» будут освобождены из следственного изолятора. На свободу до решения суда выйдут установщики противопожарной системы в сгоревшем ТЦ и пожарные. Главные подозреваемые останутся под стражей.

Как сообщает 17 октября РИА «Новости», Заводский районный суд Кемерово освободил из СИЗО половину фигурантов дела «Зимней вишни». По ходатайству прокуратуры СИЗО покинут глава компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и инженер противопожарной системы фирмы Александр Никитин (они ответственны за монтаж и работу противопожарной системы в сгоревшем комплексе), а также начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин и начальник службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрей Бурсин. По закону продление срока ареста после первых шести месяцев допускается только по тяжким и особо тяжким статьям, под которые действия этих четверых фигурантов не попадают.

Все, кроме Бурсина, выйдут из СИЗО 26 октября, Бурсин – 6 декабря, по истечении предыдущих решений суда о продлении меры пресечения.

А вот четверо главных обвиняемых останутся в камере. Это гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания-собственник ТРЦ) Георгий Соболев, гендиректор комбината Юлия Богданова, сотрудник ЧОП Сергей Антюшин.

Напомним, что суды по делу о пожаре в Кемерово идут с 16 мая. Следствие увидело в руководстве «Зимней вишни» объединенную преступную группировку. В нее «объединили» Соболева, Судденок и Богданову.



