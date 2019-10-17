Актриса Хелен Хант попала в больницу после ДТП в Лос-Анджелесе

Звезда сериала «Без ума от тебя» и обладательница «Оскара» Хелен Хант попала в ДТП в центре Лос-Анджелеса, США. Актрису доставили в больницу.

Авария произошла днем в среду, 16 октября, в районе Мид-Сити, сообщает 17 октября издание PEOPLE со ссылкой на департамент полиции Лос-Анджелеса. Внедорожник, в котором находилась Хант, перевернулся после столкновения с другим автомобилем на перекрестке. По данным портала TMZ, 56-летняя актриса ехала в качестве пассажира и была на заднем сиденье.

После аварии Хант доставили в больницу, где ее осмотрели врачи. Сообщается, что тем же вечером ее отпустили домой.

Хелен Хант больше всего известна ролью Джейми Бухман в комедийном сериале «Без ума от тебя», выходившем в 90-х годах. За нее она получила четыре премии «Эмми» и три «Золотых глобуса». Также актриса была удостоена премии «Оскар» за лучшую женскую роль в романтической трагикомедии «Лучше не бывает» 1997 года с Джеком Николсоном.





Видео: TMZ