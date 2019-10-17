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Власть
17.10.2019 16:28
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«Я никуда не эмигрировал». Экс-глава Челябинской области из Швейцарии отверг все обвинения в коррупции на 20 млрд рублей

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский, ставший фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями (статья 285 УК) с ущербом порядка 20 млрд руб, отверг все обвинения. 

«Для меня очень неожиданно, что такие уважаемые средства массовой информации, как ТАСС, РБК, «Первый канал» в лице «Вечернего Урганта», растиражировали эту фейковую новость. Я понимаю, что все борются за рейтинги. Это бизнес. Но не могу согласиться с тем, что этот бизнес паразитирует на моем имени», – заявил он 17 октября в интервью РБК из Швейцарии. 

На вопрос, правда ли он эмигрировал в Швейцарию, он также ответил категорически отрицательно.

«Я никуда не эмигрировал. Во-первых, я — гражданин России. Во-вторых, у меня нет оснований для жизни в Швейцарии, и мне это не нужно. Моя семья, родные и близкие живут в России, и мне нравится жить и работать в России. Я не обладаю банковскими счетами и недвижимостью за границей. Это регулярно все проверялось, я подавал ежегодные декларации о своих счетах и недвижимости. Никаких изменений за это время не произошло. Я изредка приезжаю в Швейцарию по туристической визе, чтобы встретиться с дочерью», – отметил он.


По его словам, никто из правоохранительных органов никаких претензий ему не направлял, ни самого Дубровского, ни его адвокатов никто и никогда не приглашал для дачи каких-либо пояснений. И сейчас он занимается тем, что учится, повышает свой культурный и профессиональный уровень. 

«Я могу находиться в России тогда, когда захочу. Я свободный человек и самостоятельно принимаю решения о своем местонахождении», – ответил он на вопрос про возвращение на родину.

Борис Дубровский встал у руля Челябинской области в январе 2014 года, в марте 2019-го президент России Владимир Путин принял его отставку. До губернаторства Дубровский был генеральным директором Магнитогорского металлургического комбината. Как писала «Фонтанка», период инкриминируемых экс-чиновнику деяний относится к 2016 – 2018 годам. 

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