На дорогах Петербурга днём – как вечером. На Большевиков коллапс, на КАД вывалили мусор

Дождь 17 октября загрузил улицы Санкт-Петербурга выше обычного. После обеда в городе около полутора часов держались 6 баллов, хотя обычно средняя загруженность днём составляет 4 балла, а к 16:40 она достигла «красных» 7 баллов, характерных для вечернего часа пик.

Вот так, например, сегодня днём выглядела КАД в западной части.





В Невском районе, где не первый день сказывается ограничение на вантовом мосту из-за ремонта деформационного шва, проблем добавил неработающий с утра светофор на пересечении проспекта Большевиков и улицы Дыбенко. Пробки к середине дня выросли и на подъезде к перекрёстку, и на соседних улицах. Пользователи «Яндекс.Навигатора» сообщают и об авариях на Большевиков.

Улица Салова встала из-за ДТП в узком месте – под мостом столкнулись две легковушки, пишет читатель «Фонтанки» Александр.

Серию перевёртышей продолжил мусоровоз на КАД, уронивший контейнер на внутреннем кольце между «Колой» и Невой. Похоже, заложил вираж при выезде с заправки, предполагают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Перекрыты полоса разгона и первая полоса. Сильной пробки авария не спровоцировала, затор перед вантовым мостом начинается уже после неё.