Петербург рвет автобусные связи с Ленобластью. Вместе с маршрутками из транспортной реформы выплеснули несколько поселков

Борьба за смежные автобусные маршруты Петербург — Ленобласть постепенно перемещается в суды. Спокойны могут быть любители шопинга, Горелово и «Чижика».

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Ленобласть не нашла в новой маршрутной сети Петербурга 30 смежных автобусов, посчитала возможные траты и перешла на язык угроз. «Мы продолжим вести диалог с городскими коллегами, руководствуясь соглашением о межрегиональных маршрутах, по которому ни область, ни город не могут в одностороннем порядке менять смежную маршрутную сеть, – сообщили чиновники 47-го региона. – Мы не исключаем возможности рассмотрения в суде в случае нарушения условий данного соглашения со стороны комитета по транспорту Санкт-Петербурга». В противном случае придется где-то искать миллиард.

Свое заявление глава областного управления по транспорту Павел Постовалов сделал накануне, поглядев в опубликованный проект документа планирования маршрутной сети Петербурга. 29 смежных направлений из нее выпадают, больше всего тревожат коммерческие автобусы до Всеволожска, Бугров, Новоселья и Форносово.

«Фонтанка» ознакомилась со списком проблемных маршрутов, около половины из них обслуживает «Питеравто», часть «Третий парк», «ПТК» и другие перевозчики.

Треть приходится на автобусы, которые упираются в «МЕГА Парнас» и «МЕГА Дыбенко»: отходят они от станций «Проспект Просвещения», «Купчино», «Ломоносовская», «Площадь Ленина», от улицы Дыбенко, Кондратьевского проспекта, Манежного переулка, Ленинского проспекта. До Новоселья перестанет ходить К-81, до Бугров — К-99 и К-10А, до Форносово — К-521. Самый напряженный всеволожский маршрут — К-530 от Финляндского вокзала; волнуются чиновники за Красное Село (К-402, К-403 и К-449), садоводство «Восход-1» (К-468 и К-469), Ольгино, Юкки, совхоз им. Тельмана.





Справедливости ради следует сказать, что комтранс не только режет коммерческие маршруты, но и добавляет социальные. Смежных среди них 7; почти все — до двух магазинов МЕГА. Еще два направления — от новой станции метро «Шушары» до совхоза им. Тельмана (№ 324) и от «Площади Мужества» до Бугров (№ 399). В проекте документа указано, что решение по ним надо принять в октябре. Однако отца русской демократии это не спасет, говорят в управлении по транспорту Ленобласти: «Открываемые городом межрегиональные маршруты ситуацию не сильно улучшат, так как будут ходить только до крупных торговых комплексов МЕГА, практически не захватывая областные поселки. К примеру, 234-й маршрут и вовсе будет курсировать между "МЕГА Дыбенко" и станцией метро "Ломоносовская"».

Судебные перспективы неясны. Управление по транспорту ссылается на соглашение между двумя регионами от 2016 года. В нем прописан четкий порядок как установки смежных маршрутов, так и их отмены. Основанием для второго может быть плохое состояние дорог, отсутствие достаточного пассажиропотока и оптимизация маршрутной сети — в частности, изменение схемы организации дорожного движения. Как видно, под третий пункт нынешняя ситуация подходит идеально. По срокам Смольный тоже укладывается: отменять маршруты можно не раньше чем через 220 дней после направления соответствующего предложения. Смольный пока никакого предложения не направлял, но с учетом того, что перелицевать сеть предполагается с июля 2020 года, у Петербурга еще полноября в запасе.

Другое дело, что вторая сторона может одобрить предложение или отклонить. Причины сказать «нет», насколько можно судить по тексту соглашения, прописаны лишь для установки маршрутов: расхождение с законом, опять же некачественные дороги, недостаточно экологичный транспорт, дублирование нового направления существующим на 80%. Правда, говорится, что в мотивированном отказе по отмене Ленобласть должна сделать предложение об изменении маршрута. Отказ этот опять же надо оспаривать в суде. В одностороннем порядке можно поменять маршруты только временно, в связи с культурно-массовыми мероприятиями или ремонтом.

Даже если отмести в сторону все юридические истории, Смольный может ответить в духе «вам надо — вы и возите». В некотором смысле он уже так отвечает – например, замдиректора «Организатора перевозок» Дмитрий Процкий относительно автобуса до Новоселья официально сообщал: город отменяет маршрутки, в том числе К-81. «Организация транспортного обслуживания жителей Ленинградской области находится в компетенции управления Ленинградской области по транспорту», – пишет чиновник, напоминая, что 636-й автобус довезет жителей поселка до ж/д станции Горелово. К-81, напомним, возит прямо до станции метро «Проспект Ветеранов».

То же самое с 530-м маршрутом; силами города, по словам Процкого, автобусы до Всеволожска кататься не будут, зато можно домчаться на электричке. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко уже успел высказаться. «Некоторые в Петербурге начинают считать, кто сколько перевозит, прокладывают "Чижики-Пыжики". У меня такие люди, как в горкомитете по транспорту, слава богу, не работают. У них позиция такая, что каждый суслик считает себя агрономом. Просто провокация».

Постовалов сообщает, что область готова перехватить у Петербурга этот автобус, однако здесь возникает коллизия. Судя по официальному ответу, Смольный видит это в двух вариантах. Первый — маршрутка от Всеволожска, но не до Финляндского вокзала, как раньше, а до Ржевской площади (читай — до пересадки на концессионный трамвай «Чижик»); область же не хочет, чтобы ее жителей вынуждали платить дважды. Второй вариант — все-таки до вокзала, но социальный автобус, с четко определенными остановками. В Ленобласти маршруты разыгрывают объединенными лотами, куда упаковывают и социал со всеми льготами, и коммерцию. При этом бюджет не платит перевозчикам прямую субсидию, как в Петербурге, но компенсирует расходы по льготникам. Сейчас область платит таким образом около полутора миллиардов в год. По словам собеседников в транспортном блоке региона, дополнительные 20 социалов могут потребовать еще минимум миллиард. Получить оперативный комментарий в петербургском комтрансе не удалось.

Вопрос отмены смежных маршрутов поднимался прошлой зимой, тогда под нож Петербург хотел отправить почти 70 направлений, за которые платил. Поднялся шум, после которого город снизил ставки до 38 маршрутов. Третий раунд начинается прямо сейчас. Между тем в транспортных взаимоотношениях двух регионов, несмотря на заверения во взаимной любви, в последний год происходило много чудного. Речь о дороге из областного ЖК «Новое Мурино», против которой поднялись жильцы «Новой Охты», а также о расширении Кудровского проезда. Занимался им, по словам Дрозденко, лично он сам; однако на каких основаниях губернатор Ленобласти махал киркой на территории другого региона, никто так и не объяснил.





Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»