Петербургского дилера Audi намерен обанкротить недовольный клиент

Петербургского дилера Audi ООО «АЦ Петербург» намерен обанкротить совладелец отеля «Стасов» на Васильевском острове Михаил Рисин. Сообщение опубликовано в СПАРК 16 октября. Размер требований не указан.

Основной владелец ООО «АЦ Петербург» Вячеслав Жигалов сообщил 17 октября «Фонтанке», что его фирме известна сумма требований и средства на погашение долгов у нее «конечно будут». «Михаил Рисин был нашим клиентом. Пока ничего не случилось, иска никакого нет. Компании ничего не угрожает, и вопрос будет урегулирован в ближайшие дни. Остальное мы не комментируем», – заявил он. Дозвониться до самого кредитора «Фонтанке» не удалось.

У ООО «АЦ Петербург» уже не первый год падает выручка. Если в 2016-м она составляла 2,1 млрд рублей, то в 2018-м сократилась до 1,3 млрд. Жигалов объяснил это ситуацией на рынке. «С нашим бизнесом происходит то же, что и со всей экономикой. Спрос ограничен, рынок не растет», – считает он.

В активах компании, согласно бухгалтерским документам, 900 млн рублей, по словам Вячеслава Жигалова, ей принадлежит и здание на проспекте Стачек, 106, где зарегистрирована сама фирма и аффилированные с ней юрлица. Здание занимает площадь 10,6 тыс. кв. метров, его кадастровая стоимость — 340 млн рублей.





Кредитор «АЦ Петербург» Михаил Рисин владеет долями в компаниях ООО «Стасов», ООО «Меркурий-Сервис» и ООО «15 этаж». Все они зарегистрированы на 1-й линии В. О., 16, где находится отель «Стасов». В 2018 году его выручка составила 10,9 млн рублей.

Это уже не первый случай, когда недовольные клиенты пытаются разобраться с автодилерами через суд. В 2014 году петербуржец взыскал с ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» 2,2 млн рублей за то, что получил бракованную машину. В 2015-м исполнительный лист о взыскании 3,3 млн получила компания «Омега-Премиум» – она не согласилась расторгать договор купли-продажи с клиентом. Одно из самых крупных требований к дилеру появилось в январе 2019-го — тогда автовладелец попытался отсудить у ООО «Ягуар Ленд Ровер» 41,7 млн рублей за срыв срока ремонта своей машины. А обанкротившийся ООО «РРТ-Моторс» в 2014 году оставил без автомобилей десятки клиентов.