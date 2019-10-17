Новый метабренд Петербурга будет отливать бирюзой над головой Петра

Один из вариантов логотипа Петербурга, который придет на смену рублевому от Артемия Лебедева, появился в Сети. Он представляет собой облик императора в бирюзовом обрамлении.

Фото части общего метабренда Петербурга, за разработку которого город заплатил больше 7 млн рублей, 16 октября появились на странице в Facebook Юрия Запесоцкого, чья компания также участвовала в конкурсе, но осталась без контракта.

На логотипе изображено лицо Петра I, изображение взято со знаменитой картины Поля Делароша. Разработчики, а контракт на создание метабренда выиграло агентство SPN Communications, сделали императора черно-белым, под портретом поместив название основанного им города. За головой последнего царя всея Руси и первого императора сияет небесно-голубой нимб, этот же цвет используется в надписи.

В комитете по развитию туризма «Фонтанке» сообщили, что изображение уже использовали. Логотип, наравне с предыдущими наработками в области городского бренда, появился на одной из стоек выставочной экспозиции Saint Petersburg Travel Hub, которая прошла параллельно с 23-й Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в Петербурге в середине сентября. Изображение Петра – это не единственное, что есть в брендбуке, но как и когда будут использоваться другие элементы метабренда, пока неизвестно. О какой-то официальной презентации разработанного SPN Communications речи пока не идет.



