Петербургская школьница в чёрной маске погибла под колесами электрички

Девятиклассница насмерть сбита электричкой в Гатчинском районе Ленобласти. На школьнице была черная маска.

По информации издания 47news, несчастье произошло в седьмом часу утра 17 октября. На перегоне Верево – Александровская ехавшая из Луги в Петербург электричка сбила девочку-подростка. Дело происходило не на станции, а предположительно в лесу. Осматривая тело погибшей, следователи удивились чёрной маске на лице и чёрным же перчаткам.

Машинист и его помощник сходятся в одном: была предпринята попытка экстренного торможения. А вот в версиях путейцы расходятся: если младший по должности считает, что девочка споткнулась, то его коллега в этом не уверен.

Погибшей было 15 лет. Она родом из Великого Новгорода, а жила и училась в Петербурге. Одноклассники рассказали сотрудникам правоохранительных органов о скрытном характере девушки. Что школьница делала в будний день рано утром далеко от дома, неизвестно.





Издание напоминает, что 10 сентября в том же Гатчинском районе смертельные травмы на железной дороге получила 16-летняя учащаяся колледжа. На предупреждающий сигнал она не отреагировала.