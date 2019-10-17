Кудрина и Зубкова ждут в Париже по делу о 12 миллиардах долларов

Главу Счетной палаты Алексея Кудрина и председателя совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова позвали выступить на слушаниях международного арбитража в ноябре в Париже по делу «Пугачев против Российской федерации».

Экс-владелец Межпромбанка обвинил власти РФ в незаконом отъеме у него четырех активов: судостроительных предприятий, Енисейской промышленной компании, земель в Московской области и строительного проекта на Красной площади «Кремлевский». Именно из-за последнего проекта «Красная площадь», как пишет 17 октября издание The Bell, и вызывают топ-чиновников. В годы осуществления проекта Кудрин был главой Минфина, Зубков до 2007 года возглавлял комитет РФ по финмониторингу (позже – Росфинмониторинг), после чего занял пост председателя правительства.

Кудрин и Зубков якобы могут пролить свет на то, как проект закончился экспроприацией активов Пугачева. Однако их приглашение не предусматривает санкций за отказ приехать.



