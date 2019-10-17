Кудрина и Зубкова ждут в Париже по делу о 12 миллиардах долларов
Главу Счетной палаты Алексея Кудрина и председателя совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова позвали выступить на слушаниях международного арбитража в ноябре в Париже по делу «Пугачев против Российской федерации».
Экс-владелец Межпромбанка обвинил власти РФ в незаконом отъеме у него четырех активов: судостроительных предприятий, Енисейской промышленной компании, земель в Московской области и строительного проекта на Красной площади «Кремлевский». Именно из-за последнего проекта «Красная площадь», как пишет 17 октября издание The Bell, и вызывают топ-чиновников. В годы осуществления проекта Кудрин был главой Минфина, Зубков до 2007 года возглавлял комитет РФ по финмониторингу (позже – Росфинмониторинг), после чего занял пост председателя правительства.
Кудрин и Зубков якобы могут пролить свет на то, как проект закончился экспроприацией активов Пугачева. Однако их приглашение не предусматривает санкций за отказ приехать.
Справка:
Экс-банкир сбежал из России в 2011 году, через год после того, как основанный им Межпромбанк лишился лицензии. По версии следствия, которая легла в основу уголовного дела о присвоении и растрате в особо крупном размере, через цепочку офшоров из банка были выведены кредиты ЦБ на сумму 32 млрд рублей (Пугачев говорил, что просто перевел свои собственные деньги с корсчета в ВТБ и сумма была немного другой). В 2015 году СК завел еще одно дело в связи с Межпромбанком, в итоге претензии к Пугачеву достигли примерно 100 млрд рублей. Он объявлен в розыск и заочно арестован.