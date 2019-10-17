Уволились или стали меньше зарабатывать? Верните деньги! Банк России объяснил про возврат кредитов

Банки и микрофинансовые организации (МФО) не могут требовать с клиентов вернуть долги по надуманным основаниям. Как говорится в письме ЦБ, которое было опубликовано 17 октября, кредиторы творчески стали подходить к составлению договоров с заемщиками.

В них появляются условия о досрочном погашении кредита при увольнении из компании, ухудшении финансового состояния или даже после изменения человеком адреса регистрации и личных данных, о которых он не уведомил банк.

С точки зрения закона всё это не причина, поясняет ЦБ. Законно потребовать досрочного возврата кредита с процентами можно лишь при нарушении сроков выплат, неоплаченному 30 дней обязательному страхованию займа или если деньги пошли на то, что не было прописано в кредитном договоре.



