ЖК BOTANICA от «Эталон ЛенСпецСМУ» получил аккредитацию еще одного банка

ГК «Эталон»

АО «Райффайзенбанк» аккредитовал жилой комплекс бизнес-класса BOTANICA, который «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в 200 метрах от Ботанического сада по адресу: Аптекарский пр., д. 5, литера А.

Купить квартиру с помощью ипотечного кредита от АО «Райффайзенбанк» можно с первоначальным взносом от 20% от стоимости недвижимости (или от 10% для участников зарплатного проекта). Процентная ставка при условии заключения договора комплексного ипотечного страхования составит от 8,79% годовых. Возможная сумма кредита – от 500 тысяч до 26 млн рублей. Срок кредитования – от 1 года до 30 лет.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.raiffeisen.ru

Жилой комплекс BOTANICA – это два современных дома на 356 квартир, с паркингом на 363 автомобиля и встроенными коммерческими помещениями. В комплексе представлены как просторные однокомнатные, так и эксклюзивные четырехкомнатные квартиры. Предусмотрены квартиры с теплыми лоджиями, а на верхних этажах – с террасами. Проект находится в непосредственной близости от живописной Аптекарской набережной, Ботанического сада и целого ряда исторических объектов – из окон будет открываться вид на исторический центр.

Жилой комплекс BOTANICA сертифицирован по профессиональному российскому стандарту энергоэффективности и экологичности объектов недвижимости GREEN ZOOM. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на II квартал 2020 года.

АО «Райффазенбанк» лицензия Центрального банка №3292 от 17.02.2015г.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК Botanica – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb