ГИБДД: На Комендантском женщина не пропустила KIA, выезжая со двора

В ДТП на Комендантском проспекте пострадали две молодые женщины из «Соляриса».

Официальную информацию об аварии, случившейся 17 октября около 13:30 на Комендантском, 34, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По предварительной версии, женщина 1991 года рождения на «Хёндэ Солярисе», выезжая с прилегающей территории с левым поворотом, не предоставила преимущество «КИА Соренто» под управлением мужчины 1976 года рождения. От удара «КИА» врезалась в стоящий «Фольксваген».

Водитель «Соляриса» госпитализирована в тяжёлом состоянии, пассажирка, её ровесница, – в состоянии средней степени тяжести.





«Дорожный инспектор» «ВКонтакте» ведёт прямую трансляцию с места ДТП.