Минобороны под наблюдением Путина закидало Камчатку баллистическими и межконтинентальными ракетами

В рамках стратегических командно-штабных учений «Гром-2019» в России проведена серия пусков баллистических и межконтинентальных ракет при непосредственном руководстве тренировкой президента Владимира Путина, сообщает в четверг, 17 октября, «Интерфакс».

В учебных пусках были задействованы силы и средства наземной, морской и авиационной составляющей сил стратегического сдерживания РФ.

Подлодки Северного и Тихоокеанского флотов провели перекрестные стрельбы. Из акватории Баренцева моря баллистические ракеты ушли на камчатский полигон «Кура». Из Охотского моря ракеты прилетели на полигон «Чижа» в Архангельской области. В то же время надводные корабли Северного флота и Каспийской флотилии запустили крылатые ракеты «Калибр» из Баренцева и Каспийского морей по целям на берегу.

По Камчатке ударили и с космодрома «Плесецк». Межконтинентальная баллистическая ракета из комплекса «Ярс» успешно поразила цель на полигоне «Кура», отметили в Минобороны.





В то же время на полигонах Южного и Восточного военных округов прошли пуски ракет комплексами «Искандер».

Били по Камчатке и с воздуха. Стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-95МС крылатыми ракетами отстрелялись по наземным целям и «Куре», а также на полигоне «Пембой» в Коми.

Учения «Гром-2019» стартовали во вторник, 15 октября. В Минобороны анонсировали 16 пусков ракет, в том числе межконтинентальных баллистических – «Ярса» и «Синевы». К учениям привлекались около 12 тыс. военнослужащих, 213 пусковых установок ракетных войск стратегического назначения, до 105 летательных аппаратов, из них 5 стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, до 15 надводных кораблей и 5 подводных лодок, 310 единиц боевой и специальной техники.