Почему Выборгский район является одним из самых перспективных для жизни

Выборгский район – один из лучших районов города для проживания семей с детьми. Здесь есть все необходимое – зеленая зона, развитая транспортная сеть, однородная социальная среда, а также множество школ и детских садов.

АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Именно здесь построен и введен в эксплуатацию жилой комплекс бизнес-класса «Сосновка» от компании «Строительный трест», включающий все необходимые опции для недвижимости такого уровня.

Престиж Выборгского района сегодня формируется из ряда факторов, делающих его одним из лучших районов города для проживания, особенно для семей с детьми. Это обжитой и гармоничный район, где все составляющие жизни развивались синхронно: жилье, рекреационные и деловые зоны уравновешивают друг друга. Многие жители района не хотят покидать его, когда встает вопрос улучшения жилищных условий, и предпочитают выбрать квартиру в этой же локации, но в более высоком сегменте. ЖК «Сосновка» от «Строительного треста» как раз подходит для таких целей, и по своему уровню отличается от объектов аналогичного сегмента в других районах города.

АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Помимо этого, Выборгский район отличает удачная транспортная доступность – 10 минут езды на машине до развязки с КАД, в пешей доступности станция метро «Удельная», чуть дальше – «Озерки», «Площадь Мужества», «Политехническая», «Академическая». Рядом ключевые магистрали: проспекты Культуры, Энгельса, Шафировский и Светлановский.

Одним из главных аргументов в пользу выбора квартиры здесь также станет развитая социальная инфраструктура – не только существующие школы, государственные и частные детские сады, но и перспективные, которые только строятся. В пешей доступности от ЖК «Сосновка» три детских сада и четыре школы. Кроме того, рядом поликлиника, больницы, множество ресторанов и кафе, магазинов и фитнес-клубов.

Несомненно, одним из самых привлекательных элементов локации выступает обширная зеленая зона, включающая множество парков, в том числе и один из самых больших в городе – Сосновка, «легкие» Выборгского района. Близость зеленой зоны к жилью повышает качество жизни, расширяет видовые характеристики жилья и приобретает особую ценность в мегаполисе. Парк дает жителям близлежащих домов множество возможностей для прогулок, спорта и досуга.

АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

ЖК «Сосновка» от «Строительного треста» воплотил элементы бизнес-класса во всем – в единой концепции клубного дома, индивидуальном проекте благоустройства, в планировках, современном инженерном оснащении, подземном паркинге и многом другом.

Поскольку «Строительный трест» ориентирован только на семейного покупателя, в его проекте нет квартир-студий. Всего в пятиэтажном ЖК «Сосновка» 205 квартир от двух до четырех комнат. А на пятом этаже все квартиры оборудованы собственными открытыми террасами, откуда открывается прекрасный вид на близлежащий одноименный парк.

Также застройщик выбирает в качестве материалов для своих жилых комплексов исключительно кирпич, что обеспечивает определенный комфорт и качество жизни. Стены ЖК «Сосновка» толщиной 770 мм – это прекрасная шумо- и теплоизоляция.

Для жильцов предусмотрен двухэтажный отапливаемый подземный паркинг на 310 машиномест, куда можно спуститься на лифте прямо со своего этажа. Машин во дворе нет, это предусмотрено концепцией. На территории двора проведено благоустройство с ландшафтным дизайном, зонами спокойного и активного отдыха, детскими площадками, дорожками для бега и езды на велосипеде. В центре двора установлен красивый фонтан.





Поскольку жилой комплекс «Сосновка» уже введен в эксплуатацию, переехать в новую квартиру мечты покупатели смогут уже в новом году.

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

ЖК «Сосновка» – застройщик АО «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/