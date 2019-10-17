Илон Маск заявил, что у него нет денег. Он судится с британским дайвером, которого назвал педофилом

Глава Tesla и Space X Илон Маск заявил о своей «финансовой неликвидности». Заявление об отсутствии денег стало ответом на направленный к нему иск.

Британский дайвер Вернон Ансворт, который участвовал в спасении детей из пещеры в Таиланде, подал в суд на Илона Маска за то, что тот обругал его педофилом, пишет 17 октября Business Insider.

Конфликт с Ансвортом у Маска возник после того, как водолаз назвал совершено бесполезной мини-подлодку, наспех созданную Маском и даже доставленную в Таиланд для участия в спасательной операции. По словам британца, это была просто попытка самопиара, что и вызвало резкую реакцию Илона Маска.

Позже Маск извинился и удалил твит с оскорблениями. Но Ансворта извинения не удовлетворили, и он потребовал финансовой компенсации. Глава Tesla отказался платить, сославшись на отсутствие денег. Тогда за дело взялись адвокаты.





На данный момент адвокат британца пытается заставить платить если не самого Маска, то его страховую компанию. Юристы Tesla в ответ заявляют, что речь идет об обычной попытке выманить деньги и что страховая компания проинформирована об этом.

Состояние главы Tesla и Space X оценивается как минимум в 23 миллиарда долларов, но все это не «живые деньги», а доли в обеих компаниях. Доля Маска в Space X оценивается в 14,6 миллиарда долларов, доля в Tesla — в 8,8 миллиарда. В списке миллиардеров, по версии Bloomberg, Маск занимает 38-е место.