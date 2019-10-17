Медведев рассказал, что пробежит 30 метров быстрее Дзюбы

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, кто стал бы победителем, если бы он соревновался с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой в прыжках в высоту и беге на 30 метров. Об этом он заявил 17 октября в интервью Russia Today.

«Знаю, что футболисты могут очень быстро бегать, но как мне дастся столь короткая дистанция, сложно сказать. Вообще, я не самый медленный. Будет зависеть от того, кто быстрее среагирует на старте. А вот выше прыгает наверняка Артём. Ему это просто нужнее, ведь он часто играет головой. Мне же куда важнее, насколько сильно я отталкиваюсь. Поэтому выпрыгнет выше он, а пробегу быстрее я», — цитирует Медведева RT.

Напомним, на текущий момент у Даниила Медведева серия из шести финалов подряд, в которых он завоевал три титула, в том числе на турнире в Петербурге. Благодаря этому, он занимает четвертое место в мировом рейтинге.



